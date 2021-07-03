Бущан: «Мысли только о победе над Англией. Мы тоже хотим развиваться»

Георгий Бущан / Фото - Twitter

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан признался, что команда не планирует прекращать борьбу в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Встреча состоится уже сегодня, 3 июля. Слова вратаря передает пресс-служба UEFA.

Возможно, нам легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть счастливыми уже этим результатом – это не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу.

Сейчас у нас мысли только о победе. Нам нужно проявить характер, который у нас точно есть. Мы будем чувствовать поддержку нашего народа и биться до последней минуты.

Нехватке времени на восстановление? У нас весь год был такой график – игра на каждый третий-четвертый день. Если мы хотим выступать на высоком уровне, то должны перестраиваться в такие моменты. А там уже матч покажет.