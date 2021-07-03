Бущан: «Мысли только о победе над Англией. Мы тоже хотим развиваться»
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан признался, что команда не планирует прекращать борьбу в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Встреча состоится уже сегодня, 3 июля. Слова вратаря передает пресс-служба UEFA.
Мы все понимаем, какие там игроки и какая у них сборная. Но в футболе есть вещи, которые нельзя объяснить. Не ищите логики в футболе. Кто самый опасный? Вся линия атаки во главе с Гарри Кейном. Там есть очень много людей, которые могут испортить настроение.
Возможно, нам легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть счастливыми уже этим результатом – это не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу.
Сейчас у нас мысли только о победе. Нам нужно проявить характер, который у нас точно есть. Мы будем чувствовать поддержку нашего народа и биться до последней минуты.
Нехватке времени на восстановление? У нас весь год был такой график – игра на каждый третий-четвертый день. Если мы хотим выступать на высоком уровне, то должны перестраиваться в такие моменты. А там уже матч покажет.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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