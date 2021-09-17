Бущан назвал трех лучших форвардов, против которых играл

Голкипер успел сразиться с лучшими из лучших

Георгий Бущан / фото - ФК Динамо

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о трех лучших нападающих, против которых ему приходилось играть:

«Жиру мне понравился. Ну как понравился, он меня огорчил, конечно, но в принципе сильный нападающий. Роналду, понятно. Мората. Да и все из тех, кого я именно запомнил».

С Криштиану Роналду и Альваро Моратой голкипер встречался на групповой стадии Лиги чемпионов 20/21, где «Динамо» противостояло «Ювентусу». За два матча испанец отгрузил Бущану три мяча, а португалец лишь однажды поразил ворота украинца.

Против Оливье Жиру Бущану удалось сыграть в матчах за национальную команду. И если в выездном матче квалификации ЧМ-2022 вратарь не дал нападающему отметиться в своих воротах (встреча закончилась со счетом 1:1, а единственный гол французов забил Гризманн), то в контрольной игре, где украинцы разгромно уступили «трехцветным» 1:7 Жиру отметился сразу дублем.

Напомним, Бущан объяснил, почему выход сборной Украины из группы на Евро – заслуженный.