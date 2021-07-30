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Бущан рассказал, в какой момент Евро-2020 он хотел бы вернуться

Вратарь провел впечатляющий турнир
Футбол Украинская Премьер-лига
17:29
Бущан рассказал, в какой момент Евро-2020 он хотел бы вернуться
Георгий Бущан / фото - ФК Динамо

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан рассказал о старте нового сезона после игры за сборную Украины на Евро-2020.

Как ты себя чувствуешь после Евро? Удалось эмоционально отдохнуть?

«Думаю, дальнейший сезон покажет, насколько хорошо мы отдохнули. Хотелось бы, конечно, больше, но и 10 дней было достаточно. Сейчас уже нужно входить в игровой ритм, перестраиваться в первую очередь морально».

В какой момент с Евро тебе бы хотелось вернуться?

«Наверное, матч с Северной Македонией мне понравился. Но, в принципе, я бы все матчи еще раз сыграл».

На чемпионате Европы Бущан был одним из лучших голкиперов турнира. Долгое время он держался в топ-5 вратарей по количеству сэйвов, и лишь под конец турнира его оттуда вытеснили Каспер Шмейхель и Джордан Пикфорд.

Вскоре для «динамовцев» начнется новый сезон украинского чемпионата. Уже в это воскресенье «киевляне» стартуют в УПЛ матчем с «Вересом».

Напомним, «Динамо» представило новую форму на сезон.

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Теги

Георгий Бущан Динамо Киев сборная Украины (футбол)

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