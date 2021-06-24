Бущан: «Швеция – команда, которая достойна уважения»
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан в шоу «Великий футбол» высказался о проходе национальной команды в плей-офф Евро-2020.
«Эмоции положительные. Фортуна нам улыбнулась. Смотрел в компании с Пятовым, Марлосом. По телевизору у нас показывали Испания – Словакия. На iPad смотрели поляков со шведами.
Швеция набрала 7 очков. Считаю, в нелегкой группе. Команда достойна уважения. Мы вчера надеялись, смотрели хорватов. И сегодня с тренировки приехали и начали смотреть матчи. Все сидели на контроле, просматривали матчи и надеялись на лучшее.
Наверное, хотелось, чтобы на поле сами решили этот исход, но, к сожалению, не получилось порадовать болельщиков, их было большое количество. Миллионы нас поддерживали в Украине, мы это чувствовали.
Попытаемся исправить положение, в которое мы себя, грубо сказано, но загнали. Будем настраивать себя. И настраивали себя, просто что-то не получалось на поле. Мы чувствовали и чувствуем поддержку. Если судьба нам дает второй шанс – должны попытаться им воспользоваться».
Напомним, уже известно, на кого пара Швеция – Украина выходит в четвертьфинале Евро-2020.
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