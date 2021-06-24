Бущан: «Швеция – команда, которая достойна уважения»

Георгий Бущан / Фото: Twitter

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан в шоу «Великий футбол» высказался о проходе национальной команды в плей-офф Евро-2020.

Швеция набрала 7 очков. Считаю, в нелегкой группе. Команда достойна уважения. Мы вчера надеялись, смотрели хорватов. И сегодня с тренировки приехали и начали смотреть матчи. Все сидели на контроле, просматривали матчи и надеялись на лучшее.

Наверное, хотелось, чтобы на поле сами решили этот исход, но, к сожалению, не получилось порадовать болельщиков, их было большое количество. Миллионы нас поддерживали в Украине, мы это чувствовали.

Попытаемся исправить положение, в которое мы себя, грубо сказано, но загнали. Будем настраивать себя. И настраивали себя, просто что-то не получалось на поле. Мы чувствовали и чувствуем поддержку. Если судьба нам дает второй шанс – должны попытаться им воспользоваться».