Бущан оказался выше Де Хеа в списке 50 лучших вратарей 2021 года
Бущан стал крестным отцом сына тренера Беринчика
Вратарь «Динамо» пообещал не подвести Егора Голуба
Фото: instagram.com/p/CYJZmR2NaUP/
Егор Голуб, тренер украинского легковеса Дениса Беринчика, в Instagram сообщил, что вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан стал крестным отцом его сына Михаила:
«Дорогой мой Георгий Бущан, мы с Юлией Голуб доверили тебе одно из двух наших сокровищ. Держи крепкого, не отпускай. Ты и Оля Бундак настоящие, проверенные временем. Потому наш выбор это Вы».
Бущан, в свою очередь, пообещал во всем поддерживать Михаила:
«Постараюсь не подвести наше доверие и всеми любимого Мишку поддерживать во всем к чему прикоснуться».
Напомним, ранее Егор Голуб высказался о критике в адрес Беринчика.
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