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Бущан стал крестным отцом сына тренера Беринчика

Вратарь «Динамо» пообещал не подвести Егора Голуба
Футбол Украинская Премьер-лига
15:25
Бущан стал крестным отцом сына тренера Беринчика
Фото: instagram.com/p/CYJZmR2NaUP/

Егор Голуб, тренер украинского легковеса Дениса Беринчика, в Instagram сообщил, что вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан стал крестным отцом его сына Михаила:

«Дорогой мой Георгий Бущан, мы с Юлией Голуб доверили тебе одно из двух наших сокровищ. Держи крепкого, не отпускай. Ты и Оля Бундак настоящие, проверенные временем. Потому наш выбор это Вы».

Бущан, в свою очередь, пообещал во всем поддерживать Михаила:

«Постараюсь не подвести наше доверие и всеми любимого Мишку поддерживать во всем к чему прикоснуться».

Напомним, ранее Егор Голуб высказался о критике в адрес Беринчика.

 

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Теги

Георгий Бущан Денис Беринчик Егор Голуб

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