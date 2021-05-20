Буяльский пропустит Евро-2020. Всему виной повреждение в финале Кубка

У Виталия трещина плюсневой кости ступни

Виталий Буяльский / фото - FootBoom

Пресс-служба УАФ сообщает, что Виталий Буяльский не сможет сыграть на Евро-2020. Причина этому – повреждение, полученное в финале Кубка Украины.

Виталий начал подготовку к Евро вместе с другими игроками, которые прибыли в Харьков 15 мая. Во время беговой работы Буяльский не испытывал никаких проблем, однако когда начались игровые нагрузки, появилась боль в ноге, которая со временем только нарастала.

Обследование показало, что у Виталия – трещина плюсневой кости ступни, которую тот получил после столкновения в финальном туре УПЛ. Лечение и восстановление после такой травмы в среднем длится около месяца. Поэтому полузащитник не сможет выступить на чемпионате Европы.

Сегодня Буяльский покинул расположение главной команды страны. Остальные 24 исполнителя работают в общей группе.