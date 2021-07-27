Бывший игрок сборной Украины: «Довбык указал на ошибки в защите «Ворсклы» перед матчем с «КуПСом»

Шелепницкий высказался в стартовом туре УПЛ

Фото: vorskla.com.ua

Экс-игрок сборной Украины Юрий Шелепницкий подвел итоги первого тура УПЛ:



Как вам «Александрия» без Шарана? Что нового привнес в игру команды Юрий Гура?

«Александрия» удивила. Я, прежде всего, ждал результата от «Зари», которая в межсезонье хорошо усилилась и, судя по сборам, должна была выглядеть предпочтительнее гостей. У «Александрии» в межсезонье ситуация сложилась совершенно иная – и тренер новый, и футболисты новые, однако команда Гуры понравилась. Александрийцы старались контролировать игру, видно было, что хорошо изучили «Зарю». Хотя, более справедливым итогом была бы ничья.

«Десна» крупно обыграла «Черноморец». Это черниговцы так сильно выглядели или одесситы оказались не готовы к УПЛ?

О «Черноморце» пока что нечего говорить. Моряки действительно сыграли очень слабо. В одесской команде много арендованных, плюс ко всему им конфликт с болельщиками нужно решить. Все это не идет на пользу команде. Юрий Мороз, думаю, сейчас чувствует себя, как на электрическом стуле. Он должен почувствовать, что ему доверяют. А пока что «Черноморец» – самая слабая по игре команда УПЛ.

Другие новички элитного дивизиона смотрелись лучше?

«Верес» был неуступчив, навязал сопернику много борьбы. А вот «Металлист-1925» моментами демонстрировал качественный футбол. Я бы отметил правильную тактику, которую прививает команде Кривенцов. Чувствуется, что Валерий получил хороший тренерский опыт до прихода в «Металлист-1925». Стартовый успех, конечно же, очень важен для харьковчан, но дальше они будут набираться опыта, без этого в УПЛ никуда. Что касается «Руха», то он в 1-м туре демонстрировал хороший футбол, но дважды грубо ошибся в обороне.

«Ворскла» второй матч подряд заканчивает со счетом 2:2. У полтавчан проблемы в обороне?

Да, подопечные Максимова не дорабатывают в защите. Первый гол сами себе с фланга привезли, да и Довбыку не раз шанс давали. В итоге он и второй свой мяч забил, правда, из явного офсайда. Там, как ни смотри, но положение вне игры более чем очевидное… Максимов не просто уже пищу для размышлений получил, а десерт! Против «Днепра-1» полтавчане играли в большинстве, и могли, по идее, перестроиться, поднять игру соперника повыше, выманить днепрян, а затем поймать их на контратаке. И ведь Пешич свежий вышел, стал обострять впереди, но разыграть свободное пространство «Ворскла» не смогла.

Как «Ворскле» дома сыграть с «КуПС»?

Нужно в атаке действовать агрессивно. Правило выездного гола ведь больше не действует, поэтому необходимо побеждать. Но как быть с обороной? Можно, конечно, людей в этой линии полностью поменять, только вот, хватит ли Юрию Максимову кадрового потенциала… Для «Ворсклы» звоночек прозвенел уже дважды. В защите полтавчанам нужно сыграть по-другому, пусть думают…

Кто из футболистов уже в первом туре УПЛ сумел заявить о себе?

Довбык свое реализовал – молодец. Видно, что он стремится к тому, чтобы стать топовым форвардом. В игровом плане мне очень понравился Соломон. Этот хавбек «Шахтера» превосходно сейчас выглядит, видно, что он набрал отличную форму. Соломон агрессивен в атаке, быстр, постоянно меняет позиции, и это красиво смотрится!

Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо».