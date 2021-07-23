«Эвертон» продал бывшего игрока «Шахтера» в арабский клуб
Бывший игрок «Шахтера»: «Отказался от переезда в Россию, так как я все-таки со Львова»
Якуба перебрался в латвийскую команду
Роман Якуба / Фото: Футбол 24
Экс-защитник «Шахтера» Роман Якуба рассказал, что ему предлагали выступать за «Сочи».
«Перед тем, как на меня вышли представители «Валмиеры», мною интересовались два клуба – «Ракув» и «Сочи». С поляками не получилось договориться из-за большой компенсации. Испугались, что она будет слишком большой для них.
Был вариант из России с «Сочи». Они хотели подписать меня еще зимой, им даже удалось договориться с «Шахтером» по сумме трансфера, но я все-таки со Львова, поэтому решил отказаться.
А уже через пару недель на меня вышла «Валмиера» и вопрос с дальнейшим клубом был закрыт».
Ранее Якуба раскрыл причины ухода из «Шахтера».
Комментарии 0