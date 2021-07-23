Бывший игрок «Шахтера»: «Отказался от переезда в Россию, так как я все-таки со Львова»

Роман Якуба / Фото: Футбол 24

Экс-защитник «Шахтера» Роман Якуба рассказал, что ему предлагали выступать за «Сочи».

Был вариант из России с «Сочи». Они хотели подписать меня еще зимой, им даже удалось договориться с «Шахтером» по сумме трансфера, но я все-таки со Львова, поэтому решил отказаться.

А уже через пару недель на меня вышла «Валмиера» и вопрос с дальнейшим клубом был закрыт».