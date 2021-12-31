Чалханоглу: «Милан» так и не объяснил причин моего ухода»

Фанаты «россонери» возненавидели игрока за переход в стан принципиального соперника

Хакан Чалханоглу / фото - beIN SPORTS

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал для Calcio Mercato свой трансфер из «Милана»:

«Когда я перешел в «Интер», в моей карьере был спад. Мне было трудно справиться с этой ситуацией. В конце концов, «Милан» не участвовал в Лиге чемпионов семь сезонов. У моего ухода было много причин. «Милан» не объяснил их, так что я взял ситуацию в свои руки».

Турецкий хавбек сменил клуб этим летом, из-за чего нарвался на волну ненависти фанатов «россонери», которые не простили переход в стан главного врага.

В текущем сезоне игрок провел 21 матч за «Интер», где отметился 14-ю голевыми действиями.

Ранее тренер «Интера» Симеоне Индзаги заявил, что в клубе не рассчитывали потерять Лукаку летом.