Чеферин обратился к FIFA с критикой проведения ЧМ каждые 2 года

Президент UEFA против такой инициативы

Александр Чеферин / Фото: Twitter

Президент UEFA Александр Чеферин обратился в FIFA с критикой идеи проведения чемпионата мира каждые 2 года. Его слова приводит ВВС.

«Я со всей серьезностью прошу вас и FIFA не настаивать на проведении голосования по этой теме, последствия для футбола могут быть ужасающими. Я не думаю, что организовывать подобное голосование – разумная идея. Не только потому, что будут серьезные последствия, но и потому, что такие заинтересованные стороны, как клубы и национальные лиги, не имеют права голоса. Эта идея нанесет им вред»

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино высказался об идее проведения чемпионата мира каждые 2 года.