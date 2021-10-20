Чеферин: «Откуда у «Реала» 180 миллионов евро на Мбаппе, если им чтобы выжить нужна Суперлига»
Чеферин обратился к FIFA с критикой проведения ЧМ каждые 2 года
Президент UEFA против такой инициативы
Александр Чеферин / Фото: Twitter
Президент UEFA Александр Чеферин обратился в FIFA с критикой идеи проведения чемпионата мира каждые 2 года. Его слова приводит ВВС.
«Я со всей серьезностью прошу вас и FIFA не настаивать на проведении голосования по этой теме, последствия для футбола могут быть ужасающими.
Я не думаю, что организовывать подобное голосование – разумная идея. Не только потому, что будут серьезные последствия, но и потому, что такие заинтересованные стороны, как клубы и национальные лиги, не имеют права голоса. Эта идея нанесет им вред»
Ранее президент FIFA Джанни Инфантино высказался об идее проведения чемпионата мира каждые 2 года.
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