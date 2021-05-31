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«Челси» близок к приобретению Забарного у «Динамо»
Шевченко – один из организаторов трансфера
Фото: dynamo.kiev.ua
Защитник «Динамо» Илья Забарный близок к переходу в «Челси».
Лондонцы заплатят киевлянами за 18-летнего игрока 12 миллионов евро. Трансфер состоится в ближайшее время.
Отмечается, что Забарного «Челси» посоветовал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он принял участие в переговорах и будет организатором трансфера.
Для Забарного минувший сезон стал дебютным в карьере, где он сразу стал основным игроком. Он провел 21 матч, забив один мяч в УПЛ.
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