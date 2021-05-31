«Челси» близок к приобретению Забарного у «Динамо»

Шевченко – один из организаторов трансфера

Фото: dynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Илья Забарный близок к переходу в «Челси».

Лондонцы заплатят киевлянами за 18-летнего игрока 12 миллионов евро. Трансфер состоится в ближайшее время.

Отмечается, что Забарного «Челси» посоветовал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он принял участие в переговорах и будет организатором трансфера.

Для Забарного минувший сезон стал дебютным в карьере, где он сразу стал основным игроком. Он провел 21 матч, забив один мяч в УПЛ.



