«Интер» отказался продавать Лукаку в «Челси» за космические деньги
«Челси» презентовал новую выездную форму на следующий сезон. Есть что-то общее с прошлогодней экипировкой «Динамо»
Гостевой комплект – желтого цвета
14:24
Фото: пресс-служба Челси
Лондонский «Челси» презентовал новую гостевую форму на сезон 2021/22, сообщает пресс-служба «синих».
Гостевая форма – желтого цвета с горизонтальными полосами. Что-то похожее было в основной экипировке «Динамо» в прошлом сезоне. Футболка киевлян также имела параллельным горизонтальные линии.
Ранее сообщалось, что «Интер» отказался продавать Ромелу Лукаку в «Челси» за большие деньги.
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