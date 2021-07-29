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«Челси» презентовал новую выездную форму на следующий сезон. Есть что-то общее с прошлогодней экипировкой «Динамо»

Гостевой комплект – желтого цвета
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:24
«Челси» презентовал новую выездную форму на следующий сезон. Есть что-то общее с прошлогодней экипировкой «Динамо»
Фото: пресс-служба Челси

Лондонский «Челси» презентовал новую гостевую форму на сезон 2021/22, сообщает пресс-служба «синих».

Гостевая форма – желтого цвета с горизонтальными полосами. Что-то похожее было в основной экипировке «Динамо» в прошлом сезоне. Футболка киевлян также имела параллельным горизонтальные линии.

Ранее сообщалось, что «Интер» отказался продавать Ромелу Лукаку в «Челси» за большие деньги.

Петр Приходько
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