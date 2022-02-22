«Челси» спокойно переиграл «Лилль» в Лондоне
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» в родных стенах оказался сильнее «Лилля».
Уже с первых минут команда Томаса Тухеля показала напор и забила: головой после подачи углового отличился Хавертц.
«Лилль» особо ничем ответить не сумел, а во втором тайме преимущество «синих» удвоил Пулишич.
2:0, через 3 недели во Франции английская команда точно будет чувствовать себя уверенно.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
«Челси» – «Лилль» 2:0
Голы: Хавертц, 8, Пулишич, 63
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 80), Ковачич (Лофтус-Чик, 51), Канте, Зиеш (Сауль, 60), Пулишич (Вернер, 80), Хавертц.
«Лилль»: Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало (Гудмундссон, 76), Андре, Шека, Саншеш (Бен-Арфа, 81), Онана (Йылмаз, 65), Бамба, Дэвид (Жегрова, 81).
Предупреждения: Лофтус-Чик (83), Бен-Арфа (87).
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