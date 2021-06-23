«Черноморец» назначил нового тренера

Мороз будет тренировать одесситов

Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» через свой сайт объявил о назначении главным тренером Юрия Мороза.

На этом посту он сменил Алексея Антонова, который вывел команду в УПЛ. Антонов продолжит работу в клубе, но уже в качестве ассистента.

Мороз работал в «Динамо» с 2014-го года, возглавляя команды U-19 и U-21. Вместе с ним в команду пришли четыре игрока молодежки «динамо».

«Черноморец» уже вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону УПЛ.