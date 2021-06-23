«Черноморец» вышел из отпуска без тренера
«Черноморец» назначил нового тренера
Мороз будет тренировать одесситов
Фото: ФК Черноморец
«Черноморец» через свой сайт объявил о назначении главным тренером Юрия Мороза.
На этом посту он сменил Алексея Антонова, который вывел команду в УПЛ. Антонов продолжит работу в клубе, но уже в качестве ассистента.
Мороз работал в «Динамо» с 2014-го года, возглавляя команды U-19 и U-21. Вместе с ним в команду пришли четыре игрока молодежки «динамо».
«Черноморец» уже вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону УПЛ.
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