Четыре украинца из чемпионата Бельгии прибавили в стоимости

Transfermarkt обновил ценники представителей Лиги Жюпиле

Фото - ФК Гент

Известный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов чемпионата Бельгии. Среди подорожавших оказались четыре украинца.

Так, прибавили в стоимости два игрока «Гента» – Роман Яремчук (15 млн евро, +2) и Роман Безус (2 млн, +0,5). Также стали дороже Богдан Михайличенко из «Андерлехта» (2,5 млн, +0,5) и Евгений Макаренко из «Кортрейка» (1,2 млн, +0,2).

Остались на прежней отметке также четверо украинцев. Это Эдуард Соболь («Брюгге», 3 млн), Игорь Пластун («Гент», 1,5 млн), Марьян Швед («Мехелен», 1 млн) и Александр Филиппов («Сент-Трюйден», 900 тыс).

Напомним, Безус был довызван в сборную Украины.