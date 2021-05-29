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Четыре украинца из чемпионата Бельгии прибавили в стоимости

Transfermarkt обновил ценники представителей Лиги Жюпиле
Футбол Украинские легионеры
12:18
Четыре украинца из чемпионата Бельгии прибавили в стоимости
Фото - ФК Гент

Известный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов чемпионата Бельгии. Среди подорожавших оказались четыре украинца.

Так, прибавили в стоимости два игрока «Гента» – Роман Яремчук (15 млн евро, +2) и Роман Безус (2 млн, +0,5). Также стали дороже Богдан Михайличенко из «Андерлехта» (2,5 млн, +0,5) и Евгений Макаренко из «Кортрейка» (1,2 млн, +0,2).

Остались на прежней отметке также четверо украинцев. Это Эдуард Соболь («Брюгге», 3 млн), Игорь Пластун («Гент», 1,5 млн), Марьян Швед («Мехелен», 1 млн) и Александр Филиппов («Сент-Трюйден», 900 тыс).

Напомним, Безус был довызван в сборную Украины.

Сергей Стаднюк
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Теги

Роман Яремчук Роман Безус чемпионат Бельгии Богдан Михайличенко Евгений Макаренко Игорь Пластун Эдуард Соболь Марьян Швед

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