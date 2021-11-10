Что будет с матчем Украины? Босния и Герцеговина находится на пороге войны
Сборная Боснии и Герцеговины готовится к домашним матчам отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Украины.
Но политическая обстановка в стране ставит под угрозу проведение этих встреч в Зенице.
Страна поделена на две полуавтономные республики: сербскую и хорвато-боснийскую. Сербская сторона потребовала больше полномочий и начала концентрировать военные силы на границе с другой республикой.
Ранее было принято решение не пускать гостевых болельщиков в страну на эти встречи, обосновав это решение эпидемиологической ситуацией.
Но как сообщают боснийские СМИ, правительство решило обезопасить себя от массового наплыва сотен неизвестных людей, ведь под видом туристов и болельщиков могут приехать люди, которые поучаствуют в дестабилизации политической ситуации.
К тому же, в случае военного конфликта будет проблематично заниматься эвакуацией иностранцев из страны. Наглядный пример – военный конфликт в Гвинее, из-за которого футболисты национальной сборной не могли покинуть территорию государства.
Да и место проведения матчей отбора на мундиаль находится достаточно близко от места, где проводят военные учения сербы, что ставит под угрозу безопасность футболистов и фанатов.
Боснийский футбольный союз пока заверяет, что ситуация находится под контролем и перенос матча даже не обсуждается – на предстоящих матчах ожидаются заполненные до отказа трибуны.
Но UEFA держит руку на пульсе, и в случае необходимости готов удовлетворить просьбу финнов перенести игру на нейтральное поле.
Боснийцы примут Финляндию в эту субботу, 13 ноября, а матч с Украиной состоится уже 16 ноября.
Напомним, сборная Боснии и Герцеговины потеряла еще одного лидера накануне важнейших матчей.
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