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Что будет с матчем Украины? Босния и Герцеговина находится на пороге войны

UEFA и FIFA пока следят за ситуацией
Футбол Сборная Украины
11:22
Что будет с матчем Украины? Босния и Герцеговина находится на пороге войны
фото - Gol

Сборная Боснии и Герцеговины готовится к домашним матчам отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Украины.

Но политическая обстановка в стране ставит под угрозу проведение этих встреч в Зенице.

Страна поделена на две полуавтономные республики: сербскую и хорвато-боснийскую. Сербская сторона потребовала больше полномочий и начала концентрировать военные силы на границе с другой республикой.

Ранее было принято решение не пускать гостевых болельщиков в страну на эти встречи, обосновав это решение эпидемиологической ситуацией.

Но как сообщают боснийские СМИ, правительство решило обезопасить себя от массового наплыва сотен неизвестных людей, ведь под видом туристов и болельщиков могут приехать люди, которые поучаствуют в дестабилизации политической ситуации.

К тому же, в случае военного конфликта будет проблематично заниматься эвакуацией иностранцев из страны. Наглядный пример – военный конфликт в Гвинее, из-за которого футболисты национальной сборной не могли покинуть территорию государства.

Да и место проведения матчей отбора на мундиаль находится достаточно близко от места, где проводят военные учения сербы, что ставит под угрозу безопасность футболистов и фанатов.

Боснийский футбольный союз пока заверяет, что ситуация находится под контролем и перенос матча даже не обсуждается – на предстоящих матчах ожидаются заполненные до отказа трибуны.

Но UEFA держит руку на пульсе, и в случае необходимости готов удовлетворить просьбу финнов перенести игру на нейтральное поле.

Боснийцы примут Финляндию в эту субботу, 13 ноября, а матч с Украиной состоится уже 16 ноября.

Напомним, сборная Боснии и Герцеговины потеряла еще одного лидера накануне важнейших матчей.

Павел Харченко
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Теги

сборная Боснии и Герцеговины (футбол) сборная Украины (футбол) сборная Финляндии (футбол)

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