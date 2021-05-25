Первые кадры после прилета Де Дзерби в Украину. Видео
Де Дзерби: «Хотим со штабом привить команде наше видение футбола»
Итальянский специалист – о назначении на пост наставника «Шахтера»
Роберто Де Дзерби / Фото - world-today-news.comНовоиспеченный наставник «Шахтера» Роберто Де Дзербив интервью пресс-службе «горняков» прокомментировал свое назначение на пост главного тренера донецкой команды.
Как Ваши дела и с каким настроением Вы прилетели в Украину?
«Я очень рад и счастлив оказаться тут и стать частью такого великого клуба, как «Шахтер». Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу. Хотим со штабом привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно».
Мистер, болеем за «Шахтер»?
«Forza Shakhtar».
Напомним, контракт Де Дзерби с клубом рассчитан на два года.
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