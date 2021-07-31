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Де Дзерби: «Мы не могли думать о матче с «Генком», ведь чемпион сейчас «Динамо»

«Шахтер» сконцентрирован на чемпионате Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
07:22
Де Дзерби: «Мы не могли думать о матче с «Генком», ведь чемпион сейчас «Динамо»
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о победе своей команды над «Львовом» (3:0) в матче 2-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Знали, что соперник будет действовать закрыто, только на контратаках. Еще в первом тайме мы заслужили забить гол.

– После первого матча вы сделали два изменения в составе. Довольны ли игроками, которые впервые вышли на поле в этом сезоне и был ли это состав, который вы наигрываете под Лигу чемпионов?

– Мы поменяли двоих, но не потому, что Майкон и Педриньо плохо сыграли с «Ингульцом». Мне везет в том, что у меня есть много талантливых и сильных футболистов. Я стараюсь, чтобы все были частью команды.

Маркос Антонио и Тете действовали очень хорошо, вышедшие во втором тайме Марлос, Исмаили и Дентиньо – тоже. Не все футболисты одинаковые. Майкон – тот, кто делает конструкцию чуть более геометрической.

Я хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды. Уже завтра мы продолжим тренировки и хорошо подготовимся к матчу, который нас ждет во вторник в Бельгии. С данного момента начнем думать о «Генке».

– Ваши впечатления от игры соперника? До момента с пропущенным мячом «Львов» хорошо сопротивлялся, сдерживал ваши атаки.

– У нашего сегодняшнего соперника есть скоростные игроки. Я просил футболистов быть очень и очень внимательными. Считаю, что в этих матчах трудно увидеть, где есть сложности. Ты замечаешь их, когда пропускаешь гол, но тогда уже становится поздно.

Нужно думать заранее, иногда даже негативно, создать правильный контекст, чтобы играть с мячом и без. Почти всегда мы делали это хорошо, однако в первые секунды обоих таймов допустили ошибки. А в основном провели очень и очень хороший матч.

– Этот матч был хорошей подготовкой к поединку Лиги чемпионов с «Генком»?

– Абсолютно нет. Мы сегодня должны играть серьезно и побеждать. Мы – не чемпионы, чемпион – «Динамо». Мы не могли думать о вторнике – только о сегодняшнем матче.

Приехали сюда, чтобы играть со «Львовом» и победить, зная, что этот поединок будет сложным. А о «Генке» мы можем начать думать только сейчас

«Шахтер» сыграет с «Генком» во вторник, в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Напомним, «Шахтер» возглавил турнирную таблицу УПЛ после победы над «Львовом».

Петр Приходько
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Шахтер Донецк Генк Роберто Де Дзерби

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