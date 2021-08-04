Де Дзерби нашел замену для травмированного Соломона

Израильтянина вынужденно заменили

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал травму, полученную вингером «горняков» Манором Соломоном в матче квалификации ЛЧ против «Генка» (1:2):

«В ближайшие дни посмотрим, как Соломон будет себя чувствовать. Конечно, я очень волнуюсь, потому что он – важный футболист для «Шахтера». Однако на этой позиции у нас есть и другие хорошие игроки – это Мудрик, Коноплянка и Судаков, которые прогрессируют».

Израильтянин после многочисленных ударов по ногам начал прихрамывать, а в перерыве был заменен на Алана Патрика, который забил победный гол в ворота бельгийцев.

Мудрик и Коноплянка пока ни разу не появлялись на поле в первых трех матчах сезона, а Судаков лишь однажды вышел на замену в игре с «Ингульцом».

Напомним, Де Дзерби рассказал, что нужно улучшить «горнякам».