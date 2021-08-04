Капитан «Генка»: «Шахтер» пробивал тупой пенальти в наш ворота»
Де Дзерби нашел замену для травмированного Соломона
Израильтянина вынужденно заменили
4 августа 11:20
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал травму, полученную вингером «горняков» Манором Соломоном в матче квалификации ЛЧ против «Генка» (1:2):
«В ближайшие дни посмотрим, как Соломон будет себя чувствовать. Конечно, я очень волнуюсь, потому что он – важный футболист для «Шахтера».
Однако на этой позиции у нас есть и другие хорошие игроки – это Мудрик, Коноплянка и Судаков, которые прогрессируют».
Израильтянин после многочисленных ударов по ногам начал прихрамывать, а в перерыве был заменен на Алана Патрика, который забил победный гол в ворота бельгийцев.
Мудрик и Коноплянка пока ни разу не появлялись на поле в первых трех матчах сезона, а Судаков лишь однажды вышел на замену в игре с «Ингульцом».
Напомним, Де Дзерби рассказал, что нужно улучшить «горнякам».
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