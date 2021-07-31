Де Дзерби: «Шахтер» может победить «Мариуполь», даже если за соперника будут играть наши арендованные футболисты»

Тренер высказал свой взгляд на ситуацию

Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о большом количестве арендованных игроков команды в составе «Мариуполя». Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«Не знаю об этой ситуации. «Шахтер» – очень серьезный клуб, знаменитый в Европе, которым Украина должна гордиться. У нас сильная команда, и я думаю, что мы можем победить и если за «Мариуполь» будут играть арендованные у нас футболисты.

Но я еще не обсуждал с руководством эту тему. Я недавно приехал сюда и не могу знать всего. Быть тренером сложно, и моя концентрация именно на этом.

Когда узнаю эти вещи более детально, без проблем дам вам ответ».



Напомним, во 2-м туре УПЛ «Шахтер» разгромил «Львов» (3:0).