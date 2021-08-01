Денисов: «Говорил с Шевченко, он не ведет переговоры с каким-либо клубом»

«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
4 августа 22:40
Украинский журналист Александр Денисов в шоу «Великий футбол» прокомментировал заявление Андрея Шевченко.
«Контракт Шевченко закончился вчера, 31 июля. Все полагающиеся ему и его тренерскому штабу деньги были выплачены в полном объеме.
Сегодня говорил с Шевченко, на данный момент он не ведет переговоры с каким-либо клубом, но подтвердил, что хочет попробовать свои силы в клубном футболе.
Позиция и комментарий президента УАФ Андрея Павелко по этой ситуации появится завтра. Сегодняшнее заявление Шевченко было согласовано с ассоциацией.
Де-юре заявление Шевченко означает, что новый контракт он не подпишет. Сборной будут искать нового тренера.
9 августа должен состояться исполком УАФ, на котором утвердят нового главного тренера сборной».
Ранее сообщалось, что Шевченко не захотел продлевать контракт с УАФ из-за финансовой составляющей.
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