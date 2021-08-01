Денисов: «Говорил с Шевченко, он не ведет переговоры с каким-либо клубом»

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Украинский журналист Александр Денисов в шоу «Великий футбол» прокомментировал заявление Андрея Шевченко.

Сегодня говорил с Шевченко, на данный момент он не ведет переговоры с каким-либо клубом, но подтвердил, что хочет попробовать свои силы в клубном футболе.

Позиция и комментарий президента УАФ Андрея Павелко по этой ситуации появится завтра. Сегодняшнее заявление Шевченко было согласовано с ассоциацией.

Де-юре заявление Шевченко означает, что новый контракт он не подпишет. Сборной будут искать нового тренера.

9 августа должен состояться исполком УАФ, на котором утвердят нового главного тренера сборной».