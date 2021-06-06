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Денисов: «Нет никакого оправдания человеку, который садится выпивший за руль»

Директор телеканалов «Футбол» прокомментировал инцидент с Шевчуком
Футбол Украинская Премьер-лига
6 июня 10:59
Денисов: «Нет никакого оправдания человеку, который садится выпивший за руль»
Александр Денисов / Фото - Twitter

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов в эфире программы «Yellow» прокомментировал инцидент с участием бывшего эксперта канала Вячеслава Шевчука.

Нет никакого оправдания человеку, который садится выпивший за руль автомобиля, пусть это твой друг или коллега. Также нет никакого оправдания противодействия органам правопорядка.

Вячеслав Шевчук нашел в себе силы извиниться на следующий день и принял решение покинуть канал. Честно, мне будет его не хватать, потому что за эти несколько лет мы стали не только коллегами, но и довольно близкими друзьями. На время Евро из Нидерландов прилетит Евгений Левченко, он займет место в студии.

Ранее Шевчук принес извинения за свое поведение.

Сергей Стаднюк
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Теги

Вячеслав Шевчук Александр Денисов

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