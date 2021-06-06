Денисов: «Нет никакого оправдания человеку, который садится выпивший за руль»

Александр Денисов / Фото - Twitter

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов в эфире программы «Yellow» прокомментировал инцидент с участием бывшего эксперта канала Вячеслава Шевчука.

Вячеслав Шевчук нашел в себе силы извиниться на следующий день и принял решение покинуть канал. Честно, мне будет его не хватать, потому что за эти несколько лет мы стали не только коллегами, но и довольно близкими друзьями. На время Евро из Нидерландов прилетит Евгений Левченко, он займет место в студии.