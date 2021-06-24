Денисов: «Шведам хотелось сыграть в 1/8 против Украины»

Швеция на последних минутах вырвала победу

Александр Денисов / фото - FootBoom

Украинский журналист Александр Денисов рассказал о своих впечатлениях от матча Швеция – Польша, где шведы своей победой помогли Украине попасть в 1/8 Евро-2020:

«Шведам хотелось сыграть в 1/8 против Украины. Гол Форсберга открыл шкатулку невероятной голевой щедрости сегодняшнего игрового дня. Гол на второй минуте поломал настроение полякам. Эпизод с незабитым голом Левандовски – украсит это Евро свой нелогичностью. Это сумасшествие. У сборной Польши есть лидер. Он тянул на себя сколько мог. Смотря на него, вспоминается Шевченко в 2012 году».

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк 29 июля.

Напомним, если Украина выйдет в 1/4, то команду там ждет топ-соперник.