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«Десна» не станет продлевать контракты с двумя футболистами
Игроки провели в сумме всего десять матчей в минувшем сезоне УПЛ
Евгений Чепурненко / Фото - Gorod.cn.ua
Черниговскую «Десну» покинут два футболиста. Это Евгений Чепурненко и Александр Волков.
У ряда игроков «северян» 30 июня завершаются действующие контракты. С двумя названными исполнителями принято решение не продолжать сотрудничество.
Чепурненко провел лишь восемь матчей в прошедшем сезоне. Волков и того меньше – лишь две встречи.
Кроме того, «Десна» остается единственным клубом УПЛ, не определившимся с планами на подготовку к следующему сезону. О них главный тренер команды Александр Рябоконь планирует сообщить в начале июня.
Ранее «Десна» получила аттестат на участие в следующем сезоне УПЛ.
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