«Десна» не станет продлевать контракты с двумя футболистами

Игроки провели в сумме всего десять матчей в минувшем сезоне УПЛ

Евгений Чепурненко / Фото - Gorod.cn.ua

Черниговскую «Десну» покинут два футболиста. Это Евгений Чепурненко и Александр Волков.

У ряда игроков «северян» 30 июня завершаются действующие контракты. С двумя названными исполнителями принято решение не продолжать сотрудничество.

Чепурненко провел лишь восемь матчей в прошедшем сезоне. Волков и того меньше – лишь две встречи.

Кроме того, «Десна» остается единственным клубом УПЛ, не определившимся с планами на подготовку к следующему сезону. О них главный тренер команды Александр Рябоконь планирует сообщить в начале июня.

Ранее «Десна» получила аттестат на участие в следующем сезоне УПЛ.