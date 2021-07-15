«Десна» объявила о переходе Селина

Защитник присоединился к черниговскому клубу

Фото: ФК Десна

Защитник Евгений Селин продолжит карьеру в «Десне».

Он подписал контракт с черниговской командой на один год, сообщает сайт команды. Клубу он достался бесплатно, перейдя на правах свободного агента.

Последние два года футболист играл за «Анортосис» на Кипре.

В УПЛ Селин известен по выступлениям за «Динамо», «Ворсклу» и «Металлист».