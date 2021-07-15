Президент «Десны»: «За команду не переживайте. Будем играть не хуже, чем в прошлом сезоне»
«Десна» объявила о переходе Селина
Защитник присоединился к черниговскому клубу
Фото: ФК Десна
Защитник Евгений Селин продолжит карьеру в «Десне».
Он подписал контракт с черниговской командой на один год, сообщает сайт команды. Клубу он достался бесплатно, перейдя на правах свободного агента.
Последние два года футболист играл за «Анортосис» на Кипре.
В УПЛ Селин известен по выступлениям за «Динамо», «Ворсклу» и «Металлист».
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