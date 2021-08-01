Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 2
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес 3:0 Окончен
17:00 Авангард - Кремень 2:0 Окончен
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт 0:2 Окончен
19:00 Олимпик - Прикарпатье 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия 1:0 Окончен
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 0:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т 1:0 Окончен
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна 1:2 Окончен
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Волынь - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Заря -:- Запланирован

«Десна» вырвала победу у «Мариуполя» на выезде на 92-й минуте

Хозяева поля с середины первого тайма играли в меньшинстве
Футбол Украинская Премьер-лига
18:59
«Десна» вырвала победу у «Мариуполя» на выезде на 92-й минуте
Фото: Футбол 24

В матче 2-го тура УПЛ «Десна» на выезде с трудом одолела «Мариуполь».

Первый тайм запомнился удалением Кащука – форвард «Мариуполя» получил две желтые карточки за 7 минут.

Тем не менее, в меньшинстве «Мариуполь» сумел открыл счет на 65-й минуте – отличился Кулаков.

На 71- минуте Будковский сравнял счет, а на 92-й минуте «Десна» сумела вырвать победу – Безбородько забил победный мяч для своей команды.

«Десна» набирает 6 очков после 2-х туров в УПЛ, «Мариуполь» остается с 1 баллом.

УПЛ, 2-й тур

«Мариуполь» – «Десна» 1:2

Голы: Кулаков, 65 – Будковский, 71, Безбородько, 90+2

«Мариуполь»: Кудрик, Микицей, Стасюк, Чоботенко, Горбунов (Драмбаев, 79), Кащук, Чех, Топалов (Микитишин, 57), Очеретько (Петерман, 57), Мишнев (Мампасси, 73), Кулаков (Хромей, 73).

«Десна»: Литовка, Селин, Цымбалюк (Жук, 46; Шевцов, 76), Сафронов, Арвеладзе (Домбровский, 72), Гуцуляк (Безбородько, 72), Тотовицкий, Калитвинцев, Картушов, Завийский, Будковский.

Предупреждения: Кащук (28), Калитвинцев (49), Сафронов (64), Селин (68), Чоботенко (78), Микитишин (89).

Удаление: Кащук (35).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мариуполь Десна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

УПЛ. «Мариуполь» – «Десна». Видео трансляция
УПЛ. «Мариуполь» – «Десна». Видео трансляция
Футбол Украинская Премьер-лига
06:03
«Мариуполь» снова арендовал защитника «Шахтера»
«Мариуполь» снова арендовал защитника «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 июля 22:19
Селин: «На призовые за победу на Евро-2012 можно было купить квартиру»
Селин: «На призовые за победу на Евро-2012 можно было купить квартиру»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 июля 07:41
Завийский: «Слоган «Слава Украине! Героям Слава!» на форме добавляет ответственности»
Завийский: «Слоган «Слава Украине! Героям Слава!» на форме добавляет ответственности»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июля 19:20
Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо»
Послесловие
Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июля 08:00
Арендованный у «Динамо» хавбек «Десны»: «Тренер дал ощутить вкус УПЛ»
Арендованный у «Динамо» хавбек «Десны»: «Тренер дал ощутить вкус УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 20:58

Новости: Футбол

«Десна» вырвала победу у «Мариуполя» на выезде на 92-й минуте
«Десна» вырвала победу у «Мариуполя» на выезде на 92-й минуте
Украинская Премьер-лига
18:59
Без номинального форварда, Цыганков в запасе. Известен состав «Динамо» на матч с «Вересом»
Без номинального форварда, Цыганков в запасе. Известен состав «Динамо» на матч с «Вересом»
Украинская Премьер-лига
18:52
Стало известно, почему Шевченко решил уйти из сборной Украины
Стало известно, почему Шевченко решил уйти из сборной Украины
Сборная Украины
18:39
Яремчук обошел Коноплянку, Малиновского и Тимощука. Самые дорогие трансферы украинских футболистов в истории
История
Яремчук обошел Коноплянку, Малиновского и Тимощука. Самые дорогие трансферы украинских футболистов в истории
Украинские легионеры
18:30
Греческая бригада арбитров обслужит первый еврокубковый матч «Шахтера» в сезоне
Греческая бригада арбитров обслужит первый еврокубковый матч «Шахтера» в сезоне
Лига чемпионов UEFA
18:10
Яремчук провел первую тренировку в «Бенфике»
Яремчук провел первую тренировку в «Бенфике»
Украинские легионеры
17:59
Пушечный выстрел Соболя принес победу «Брюгге» в матче чемпионата Бельгии
Пушечный выстрел Соболя принес победу «Брюгге» в матче чемпионата Бельгии
Украинские легионеры
16:58
Семин: «У Шевченко много козырей, чтобы возглавить топ-клуб»
Семин: «У Шевченко много козырей, чтобы возглавить топ-клуб»
Сборная Украины
16:47
Помощник Шевченко: «Наша работа с УАФ сегодня официально завершается»
Помощник Шевченко: «Наша работа с УАФ сегодня официально завершается»
Сборная Украины
16:07
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости