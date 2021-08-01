«Десна» вырвала победу у «Мариуполя» на выезде на 92-й минуте

Хозяева поля с середины первого тайма играли в меньшинстве

Фото: Футбол 24

В матче 2-го тура УПЛ «Десна» на выезде с трудом одолела «Мариуполь».

Первый тайм запомнился удалением Кащука – форвард «Мариуполя» получил две желтые карточки за 7 минут.

Тем не менее, в меньшинстве «Мариуполь» сумел открыл счет на 65-й минуте – отличился Кулаков.

На 71- минуте Будковский сравнял счет, а на 92-й минуте «Десна» сумела вырвать победу – Безбородько забил победный мяч для своей команды.

«Десна» набирает 6 очков после 2-х туров в УПЛ, «Мариуполь» остается с 1 баллом.

УПЛ, 2-й тур

«Мариуполь» – «Десна» 1:2

Голы: Кулаков, 65 – Будковский, 71, Безбородько, 90+2

«Мариуполь»: Кудрик, Микицей, Стасюк, Чоботенко, Горбунов (Драмбаев, 79), Кащук, Чех, Топалов (Микитишин, 57), Очеретько (Петерман, 57), Мишнев (Мампасси, 73), Кулаков (Хромей, 73).

«Десна»: Литовка, Селин, Цымбалюк (Жук, 46; Шевцов, 76), Сафронов, Арвеладзе (Домбровский, 72), Гуцуляк (Безбородько, 72), Тотовицкий, Калитвинцев, Картушов, Завийский, Будковский.

Предупреждения: Кащук (28), Калитвинцев (49), Сафронов (64), Селин (68), Чоботенко (78), Микитишин (89).

Удаление: Кащук (35).