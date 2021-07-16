Parimatch продлил спонсорский контракт с черниговской «Десной»
«Десну» покинули два защитника
Игроки оказались не нужны клубу
фото - ЧЕline
Черниговская «Десна» официально прекратила сотрудничество с двумя игроками: защитниками Константиным-Кристианом Димой и Артемом Сухоцким.
Румынский игрок обороны Дима за год пребывания в команде провел лишь один матч в футболке «Десны», а Сухоцкий за полгода успел отыграть десять матчей и отметиться одной голевой передачей.
Минувший сезон «Десна» закончила на 6 месте УПЛ, набрав 38 очков в украинском первенстве.
Напомним, голкипер «северян» рассказал, какую зарплату получают игроки «Десны».
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