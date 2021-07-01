«Динамо» без сборников упустило победу над «Базелем» в матче с 8 голами

Состоялся первый контрольный поединок киевлян на сборе в Швейцарии

Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

В первом контрольном матче в рамках предсезонных сборов в Швейцарии «Динамо» сыграло вничью с «Базелем».

Открыл счет во встрече хавбек «Колоса» Антюх. Он находится на просмотре в столичном клубе. Удвоил же преимущество киевлян Сирота. Однако силами Касами и Кабрала местная команда сравняла счет.

Леднев вновь вывел «Динамо» вперед, однако Кабрал во второй раз помог своей команде отыграться.

Еще один игрок на просмотре Коробенко в третий раз вывел «бело-синих» вперед. Однако и в этот раз швейцарцы нашли в себе силы чтобы сравнять счет. Удар со штрафного под стенкой исполнил Маршан.

Отметим, что на скамейке запасных в данном матче появился Беньямин Вербич, не игравший с декабря 2020 года. Однако словенец так и не появился на поле.

Контрольный матч

«Динамо» – «Базель» 4:4

Голы: Антюх, 23, Сирота, 30, Леднев, 49, Коробенко, 66 – Касами, 36, Кабрал, 45 (пен.), 60, Маршан, 82

«Динамо» (первый тайм): Бойко, Сирота, Скорко, Дубинчак, Буяльский, Шепелев, Бражко, Андриевский, де Пена, Антюх, Супряга (Ванат, 35). Второй тайм: Бойко, Вивчаренко, Шабанов, Кравченко, Сидклей, Андриевский (Коробенко, 62), Гармаш, Леднев, Цитаишвили, Родригес, Ванат (Кулач, 62).