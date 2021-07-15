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«Динамо» интересен форвард сборной Хорватии

Нападающий играет на родине
Футбол Украинская Премьер-лига
13:45
«Динамо» интересен форвард сборной Хорватии
Фото: HNS

Нападающий «Динамо» Загреб Бруно Петкович заинтересовал «Динамо» Киев.

Киевлянам приписывают интерес к футболисту. Отмечается, что интерес является повышенным, так как у «Динамо» осталось два форварда в заявке.

К кандидатуре Петковича киевляне могут вернуться, если продадут кого-то из команды. На данный момент «Динамо» трансферов не планирует.

Петкович играл за сборную Хорватии на Евро-2020, проведя четыре матча. Всего он сыграл 19 игр за национальную команду.

Также он претендовал на звание игрока года на родине.

Источник: fanday.net Андрей Усмонов
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