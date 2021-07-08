«Динамо» назвало всех соперников на втором сборе в Швейцарии

Киевляне сыграют против двух местных клубов и известных представителей топ-5 лиг

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» назвало всех соперников по контрольным матчам на втором сборе в Швейцарии. Он стартует 10 июля.

В этот же день будет сыгран первый спарринг против местного «Серветта». Также ранее были анонсированы встречи с «Ниццой» и «Атлетиком» из Бильбао. Теперь к числу оппонентов добавился «Сьон».

Расписание контрольных матчей

10 июля, 21:00. «Серветт» – «Динамо»

14 июля, 20:00. «Сьон» – «Динамо»

17 июля, 21:00. «Ницца» – «Динамо»

20 июля, 16:00. «Атлетик» – «Динамо»

Ранее полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский подвел итоги первого сбора.