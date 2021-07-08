Стало известно, когда выступавшие за сборную Украины игроки «Динамо» вернутся в расположение клуба
«Динамо» назвало всех соперников на втором сборе в Швейцарии
Киевляне сыграют против двух местных клубов и известных представителей топ-5 лиг
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» назвало всех соперников по контрольным матчам на втором сборе в Швейцарии. Он стартует 10 июля.
В этот же день будет сыгран первый спарринг против местного «Серветта». Также ранее были анонсированы встречи с «Ниццой» и «Атлетиком» из Бильбао. Теперь к числу оппонентов добавился «Сьон».
Расписание контрольных матчей
10 июля, 21:00.
«Серветт» – «Динамо»
14 июля, 20:00. «Сьон» – «Динамо»
17 июля, 21:00. «Ницца» – «Динамо»
20 июля, 16:00. «Атлетик» – «Динамо»
Ранее полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский подвел итоги первого сбора.
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