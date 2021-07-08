Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Англия - Дания 2*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Динамо» назвало всех соперников на втором сборе в Швейцарии

Киевляне сыграют против двух местных клубов и известных представителей топ-5 лиг
Футбол Украинская Премьер-лига
15:20
«Динамо» назвало всех соперников на втором сборе в Швейцарии
Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» назвало всех соперников по контрольным матчам на втором сборе в Швейцарии. Он стартует 10 июля.

В этот же день будет сыгран первый спарринг против местного «Серветта». Также ранее были анонсированы встречи с «Ниццой» и «Атлетиком» из Бильбао. Теперь к числу оппонентов добавился «Сьон».

Расписание контрольных матчей

10 июля, 21:00. «Серветт» – «Динамо»
14 июля, 20:00. «Сьон» – «Динамо»
17 июля, 21:00. «Ницца» – «Динамо»
20 июля, 16:00. «Атлетик» – «Динамо»

Ранее полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский подвел итоги первого сбора.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Атлетик Бильбао Ницца ФК Сьон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бывший ассистент Луческу может возглавить албанский клуб
Бывший ассистент Луческу может возглавить албанский клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
14:41
Буяльский: «На первом сборе были большие нагрузки, выполнили много беговой работы»
Буяльский: «На первом сборе были большие нагрузки, выполнили много беговой работы»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:10
Стало известно, когда выступавшие за сборную Украины игроки «Динамо» вернутся в расположение клуба
Стало известно, когда выступавшие за сборную Украины игроки «Динамо» вернутся в расположение клуба
Футбол Сборная Украины
7 июля 19:10
«Динамо» вырвало ничью с «Люцерном» в последнем матче в Швейцарии
«Динамо» вырвало ничью с «Люцерном» в последнем матче в Швейцарии
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 18:51
«Динамо» и «Дженоа» практически договорились о трансфере Супряги
«Динамо» и «Дженоа» практически договорились о трансфере Супряги
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 16:12
Ключевой защитник «Динамо» полностью пропустит подготовку команды к сезону
Ключевой защитник «Динамо» полностью пропустит подготовку команды к сезону
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 14:44

Новости: Футбол

Четвертное место в группе стало последней каплей. Черчесов уволен из сборной России
Четвертное место в группе стало последней каплей. Черчесов уволен из сборной России
Евро-2020
17:01
Вацко: «Очень обидно за Данию. У них украли шанс»
Вацко: «Очень обидно за Данию. У них украли шанс»
Евро-2020
16:37
Луческу одобрил трансфер Супряги из-за высокой вероятности покупки форварда
Луческу одобрил трансфер Супряги из-за высокой вероятности покупки форварда
Украинская Премьер-лига
16:22
«Реал» оставит Лунина. Анчелотти даст ему шанс в Лиге чемпионов и Примере
«Реал» оставит Лунина. Анчелотти даст ему шанс в Лиге чемпионов и Примере
Примерa (Испания)
16:00
Ассистент Де Дзерби: «Будем работать каждый день по 24 часа в сутки»
Ассистент Де Дзерби: «Будем работать каждый день по 24 часа в сутки»
Украинская Премьер-лига
15:39
«Динамо» назвало всех соперников на втором сборе в Швейцарии
«Динамо» назвало всех соперников на втором сборе в Швейцарии
Украинская Премьер-лига
15:20
Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
15:02
Победитель уже определен? Англия с 1977 года не может обыграть Италию
Победитель уже определен? Англия с 1977 года не может обыграть Италию
Евро-2020
14:50
Бывший ассистент Луческу может возглавить албанский клуб
Бывший ассистент Луческу может возглавить албанский клуб
Украинская Премьер-лига
14:41
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости