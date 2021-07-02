«Динамо» обратилось в УПЛ с просьбой о переносе матча за Суперкубок

Известна причина

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Матч за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером» должен состояться 24 июля на НСК «Олимпийский». Однако поединок могут перенести на сентябрь.

С соответствующим предложением выступила сторона «бело-синих». По мнению главного тренера команды Мирчи Луческу, его подопечные, находящиеся ныне в расположении сборной Украины на Евро-2020, не успеют должным образом подготовиться к новому сезону.

Ситуацию прокомментировал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

К нам действительно поступило такое обращение от «Динамо». Будем думать и решать, поскольку «динамовским» сборникам действительно нужно время на восстановление. Однако про возможную дату в сентябре говорить еще рано. Мы все сейчас будем болеть за сборную в матче с Англией, рассчитывая, что национальная команда пройдет дальше. Поэтому решение по этому вопросу будет приниматься позже.

Отметим, что, максимум, четыре команды продолжат борьбу на Евро-2020 дольше «сине-желтых». Четвертьфинальный матч сборной Украины против Англии будет сыгран последним.