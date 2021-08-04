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«Динамо» отправилось на матч с «Фенербахче» без Луческу
Врачи порекомендовали наставнику не лететь с командой
4 августа 10:45
Фото: пресс-служба Динамо
Киевское «Динамо» отправилось на товарищеский матч с «Фенербахче» без Мирчи Луческу, сообщает пресс-служба «бело-синих».
Состав «Динамо» на матч с «Фенербахче»:
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Шабанов, Миколенко, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх.
Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.
Ранее Луческу отсутствовал на тренерской скамье во время матча с «Вересом» (4:0), сообщалось, что у тренера простуда из-за перепада температур.
Матч «Фенербахче» – «Динамо» начнется в 19:00.
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