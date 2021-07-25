Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 4
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Олимпик 4:1 Окончен
17:00 Подолье - Оболонь 0:0 Окончен
18:45 Нива Т - Полесье 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Металлист-1925 - Рух 2:1 Окончен
19:30 Заря - Александрия 0:1 Окончен
19:30 Десна - Черноморец 3:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Ференцварош -:- Запланирован

«Динамо» переиграло «Газиантеп», Кулач снова забил

Киевляне отличились в воротах соперника трижды
Футбол Украинская Премьер-лига
25 июля 20:21
«Динамо» переиграло «Газиантеп», Кулач снова забил
Владислав Кулач / Фото: ФК Динамо

Киевское «Динамо» обыграло «Газиантеп» в товарищеском матче. Отметим, что победный гол за киевлян провел Владислав Кулач, который не находится в команде на контракте, а пока только на просмотре.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Газиантеп» 3:2

Голы: Попов, 27, Эрсой, 28, автогол, Кулач, 52 – Сагай, 4, Максим, 50

«Динамо» (1-й тайм): Бойко, Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик, Андриевский, Шапаренко, Леднев, Сидклей, Гармаш, Караваев.

«Динамо» (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Родригеш, Буяльский, де Пена, Кулач.

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне «Динамо» проведет против «Вереса» 1-го августа во 2-м туре УПЛ.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Владислав Кулач

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Динамо» начало продажу билетов на первый матч сезона
«Динамо» начало продажу билетов на первый матч сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
25 июля 15:47
Миколенко показал, как «Динамо» живет на сборе в Австрии
Миколенко показал, как «Динамо» живет на сборе в Австрии
Футбол Украинская Премьер-лига
25 июля 14:11
Рамирес: «Счастлив, что попал в такой большой клуб, как «Динамо»
Рамирес: «Счастлив, что попал в такой большой клуб, как «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 июля 10:38
Стало известно, с кем «Динамо» сыграет на сборах вместо «Вильярреала»
Стало известно, с кем «Динамо» сыграет на сборах вместо «Вильярреала»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 июля 21:41
Стало известно, почему Коробенко не стал игроком «Динамо»
Стало известно, почему Коробенко не стал игроком «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 июля 20:32
Турецкий гранд анонсировал матч с «Динамо»
Турецкий гранд анонсировал матч с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 июля 15:39

Новости: Футбол

Кривенцов – о дебютной победе «Металлиста-1925» в УПЛ: «Если взять по игре, то мы хотели выступить не так»
Кривенцов – о дебютной победе «Металлиста-1925» в УПЛ: «Если взять по игре, то мы хотели выступить не так»
Украинская Премьер-лига
25 июля 22:52
Федык: «Рух» сам забил себе два мяча в матче с «Металлистом-1925»
Федык: «Рух» сам забил себе два мяча в матче с «Металлистом-1925»
Украинская Премьер-лига
25 июля 22:45
Гендиректор «Интера»: «Лукаку не продается»
Гендиректор «Интера»: «Лукаку не продается»
Серия А (Италия)
25 июля 22:37
«Десна» в большинстве разгромила «Черноморец»
«Десна» в большинстве разгромила «Черноморец»
Украинская Премьер-лига
25 июля 21:52
«Александрия» сенсационно обыграла «Зарю» на выезде
«Александрия» сенсационно обыграла «Зарю» на выезде
Украинская Премьер-лига
25 июля 21:42
Григорчук рассказал, в каком чемпионате он хочет поработать
Григорчук рассказал, в каком чемпионате он хочет поработать
Украинская Премьер-лига
25 июля 20:45
Вейналдум рассказал, почему он решил покинуть «Ливерпуль»
Вейналдум рассказал, почему он решил покинуть «Ливерпуль»
Премьер-Лига (Англия)
25 июля 20:30
«Динамо» переиграло «Газиантеп», Кулач снова забил
«Динамо» переиграло «Газиантеп», Кулач снова забил
Украинская Премьер-лига
25 июля 20:21
Буффон – о переходе Доннаруммы в ПСЖ: «Лучшим ничего не прощают»
Буффон – о переходе Доннаруммы в ПСЖ: «Лучшим ничего не прощают»
Серия А (Италия)
25 июля 19:58
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
165
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 11:05
7
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Российский рэпер Моргенштерн проведет бой по правилам ММА
Российский рэпер Моргенштерн проведет бой по правилам ММА
MMA
19 июля 16:37
7
Все новости