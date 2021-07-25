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«Динамо» переиграло «Газиантеп», Кулач снова забил
Киевляне отличились в воротах соперника трижды
25 июля 20:21
Владислав Кулач / Фото: ФК Динамо
Киевское «Динамо» обыграло «Газиантеп» в товарищеском матче. Отметим, что победный гол за киевлян провел Владислав Кулач, который не находится в команде на контракте, а пока только на просмотре.
Товарищеский матч
«Динамо» – «Газиантеп» 3:2
Голы: Попов, 27, Эрсой, 28, автогол, Кулач, 52 – Сагай, 4, Максим, 50
«Динамо» (1-й тайм): Бойко, Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик, Андриевский, Шапаренко, Леднев, Сидклей, Гармаш, Караваев.
«Динамо» (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Родригеш, Буяльский, де Пена, Кулач.
Напомним, первый официальный матч в новом сезоне «Динамо» проведет против «Вереса» 1-го августа во 2-м туре УПЛ.
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