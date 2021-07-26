«Динамо» переиграло «Газиантеп», Кулач снова забил
«Динамо» показало кусочек новой формы, которую вскоре презентуют
На задней стороне футболки появится надпись
Фото: пресс-служба Динамо
Киевское «Динамо» в своем Facebook показало кусочек новой формы, которую вскоре должны презентовать.
На задней стороне игровой футболки появилась надписать: «Киев – это мы». Отметим, что это слова из припева официального гимна «Динамо» от группы СКАЙ.
Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт с New Balance, который истекал этим летом.
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