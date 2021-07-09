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«Динамо» пропустит первый тур УПЛ

Киевляне начнут сезон матчем второго тура с «Вересом»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:14
«Динамо» пропустит первый тур УПЛ
фото - dynamo.kiev

Киевское «Динамо» не сможет начать новый сезон УПЛ с первого тура.

Первый свой матч столичный клуб должен был провести с «Олимпиком», но так как донецкая команда объявила о приостановке деятельности и снялась с предстоящего сезона украинского чемпионата, игра первого тура будет перенесена. «Динамо» доиграет первый тур позже, когда станет известно, кто заменит «Олимпик» в УПЛ.

Уже есть кандидат на место расформировавшегося клуба в Премьер-лиге. Закарпатский «Минай» объявил о своей готовности заменить «Олимпик» и остаться в высшем украинском дивизионе.

Таким образом, для киевлян сезон начнется матчем с ровненским «Вересом» – новичками УПЛ, который состоится 31 июля.

Команда Мирчи Луческу уже завершила тренировочный сбор в Швейцарии и вернулась в Киев, что бы немного отдохнуть. Но скоро «Динамо» ждет второй сбор в той же стране, где они сыграют с еще четырьмя соперниками.

Напомним,матч за Суперкубок Украины официально перенесен.

Павел Харченко
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Динамо Киев Олимпик Донецк

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