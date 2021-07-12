«Динамо» проведет спарринг с победителем Лиги Европы

Игра состоится в конце июля

Фото: ФК Динамо

«Динамо» через свой сайт объявило еще одного соперника на сборе в Швейцарии. Им станет испанский клуб «Вильярреал». Матч запланирован на 24-26 июля.

«Вильярреал» выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне. На пути к титулу, «желтая субмарина» играла против «Динамо» в 1/8 финала и дважды выиграла (2:0, 2:0).

14 июля «Динамо» сыграет против швейцарского «Сьона». Также в соперниках у киевлян «Ницца» и «Атлетик».