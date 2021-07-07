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«Динамо» вырвало ничью с «Люцерном» в последнем матче в Швейцарии

Автором спасительного гола стал Гармаш
Футбол Украинская Премьер-лига
18:51
«Динамо» вырвало ничью с «Люцерном» в последнем матче в Швейцарии
Фото - ФК Динамо Киев

В заключительном контрольном матче на первом сборе в Швейцарии «Динамо» сыграло вничью с «Люцерном».

Главному тренеру киевлян Мирче Луческу по-прежнему не были доступны «сборники». И в экспериментальном составе команда уже к 16 минуте уступала в два мяча после голов Соржича и Угринича.

Уже после перерыва Леднев сумел добить мяч в ворота после выстрела Родригеша. Правда, дубль Соржича вернул разрыв в два мяча.

Под конец матча футболисты «Люцерна» стали играть на удержание счета, за что и поплатились. Антюх и Гармаш установили окончательный счет встречи.

В прошлом спарринге «Динамо» разгромило французский «Дивонн» (5:0).

Контрольный матч

«Динамо» – «Люцерн» 3:3

Голы: Соржич, 9, 62, Угринич, 16 – Леднев, 55, Антюх, 80, Гармаш, 88

«Динамо»: Бойко, Кравченко (Скорко, 46), Шабанов (Бражко, 81), Сирота, Сидклей (Дубинчак, 46), Андриевский (Коробенко, 81), Шепелев (Гармаш, 73), Родригеш (Кулач, 73), Буяльский (Цитаишвили, 83), де Пена (Леднев, 46), Супряга (Антюх, 61).

Сергей Стаднюк
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