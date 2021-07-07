«Динамо» вырвало ничью с «Люцерном» в последнем матче в Швейцарии

Автором спасительного гола стал Гармаш

Фото - ФК Динамо Киев

В заключительном контрольном матче на первом сборе в Швейцарии «Динамо» сыграло вничью с «Люцерном».

Главному тренеру киевлян Мирче Луческу по-прежнему не были доступны «сборники». И в экспериментальном составе команда уже к 16 минуте уступала в два мяча после голов Соржича и Угринича.

Уже после перерыва Леднев сумел добить мяч в ворота после выстрела Родригеша. Правда, дубль Соржича вернул разрыв в два мяча.

Под конец матча футболисты «Люцерна» стали играть на удержание счета, за что и поплатились. Антюх и Гармаш установили окончательный счет встречи.

В прошлом спарринге «Динамо» разгромило французский «Дивонн» (5:0).

Контрольный матч

«Динамо» – «Люцерн» 3:3

Голы: Соржич, 9, 62, Угринич, 16 – Леднев, 55, Антюх, 80, Гармаш, 88

«Динамо»: Бойко, Кравченко (Скорко, 46), Шабанов (Бражко, 81), Сирота, Сидклей (Дубинчак, 46), Андриевский (Коробенко, 81), Шепелев (Гармаш, 73), Родригеш (Кулач, 73), Буяльский (Цитаишвили, 83), де Пена (Леднев, 46), Супряга (Антюх, 61).