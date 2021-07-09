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«Динамо» задержится на сборе в Швейцарии и проведет на один спарринг больше

Названа причина подобного решения
Футбол Украинская Премьер-лига
17:01
«Динамо» задержится на сборе в Швейцарии и проведет на один спарринг больше
Фото - ФК Динамо Киев

Вылет «Динамо» на второй сбор в Швейцарию запланирован на 10 июля. Но возвращение в Украину, вероятнее всего, состоится позже, чем планировалось.

Ранее было принято решение о переносе матча за Суперкубок – с 24 июля на 22 сентября. Также киевляне сыграют позже поединок первого тура украинской Премьер-лиги. Он должен был состояться 25 июля.

В связи с этим тренерский штаб Мирчи Луческу принял решение продлить второй сбор. Ранее планировалось, что он завершится 20 июля. Теперь же «Динамо» вернется в Киев не раньше 24 июля.

Также на сборе было запланировано четыре контрольных матча: с «Серветтом» (10 июля), «Сьоном» (14 июля), «Ниццой» (17 июля), «Атлетиком» (20 июля). Сейчас ведется работа по организации пятого спарринга.

Ранее «Динамо» начало продажу абонементов на новый сезон.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Мирча Луческу

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