«Динамовские» сборники приступили к тренировкам с клубом
Киевское «Динамо» сейчас находится на тренировочном сборе в Швейцарии. Вчера в расположение клуба вернулись игроки национальной сборной Украины.
В распоряжение Мирчи Луческу поступили: голкипер Георгий Бущан, защитники Илья Забарный, Александр Караваев и Виталий Миколенко, хавбеки Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко, а также вингер Виктор Цыганков.
Команда дислоцируется в Женеве, в близости от стадиона Stade des Arberes, где тренируется. Здесь динамовцы уже сыграли с «Эвианом», и победили своего соперника благодаря дублю Богдана Леднева.
Сборники смотрели это поединок с трибун, а после присоединились к тренировочной сессии вместе с игроками, которые не принимали участия в товарищеском матче.
После разминки, которую провел тренер по физподготовке Виталий Кулиба, группа перешла к работе с мячом в квадратах, направленной на удержание.
Также к работе с командой присоединился ассистент главного тренера киевлян Огнен Вукоевич, который был в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020.
Это уже второй швейцарский сбор команды, и здесь киевляне планируют провести несколько контрольных матчей, среди которых – поединок с триумфаторами Лиги Европы.
Следующий свой матч «Динамо» проведет с французской «Ниццей» уже в эту субботу.
Как сообщают СМИ, после Швейцарии подопечные Луческу отправятся в Милан, где сыграют контрольный поединок с новоиспеченными чемпионами Италии.
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