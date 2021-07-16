«Динамовские» сборники приступили к тренировкам с клубом

Отпуск игроков национальной команды закончился

фото - ФК Динамо

Киевское «Динамо» сейчас находится на тренировочном сборе в Швейцарии. Вчера в расположение клуба вернулись игроки национальной сборной Украины.

В распоряжение Мирчи Луческу поступили: голкипер Георгий Бущан, защитники Илья Забарный, Александр Караваев и Виталий Миколенко, хавбеки Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко, а также вингер Виктор Цыганков.

Команда дислоцируется в Женеве, в близости от стадиона Stade des Arberes, где тренируется. Здесь динамовцы уже сыграли с «Эвианом», и победили своего соперника благодаря дублю Богдана Леднева.

Сборники смотрели это поединок с трибун, а после присоединились к тренировочной сессии вместе с игроками, которые не принимали участия в товарищеском матче.

После разминки, которую провел тренер по физподготовке Виталий Кулиба, группа перешла к работе с мячом в квадратах, направленной на удержание.

Также к работе с командой присоединился ассистент главного тренера киевлян Огнен Вукоевич, который был в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020.

Это уже второй швейцарский сбор команды, и здесь киевляне планируют провести несколько контрольных матчей, среди которых – поединок с триумфаторами Лиги Европы.

Следующий свой матч «Динамо» проведет с французской «Ниццей» уже в эту субботу.

Как сообщают СМИ, после Швейцарии подопечные Луческу отправятся в Милан, где сыграют контрольный поединок с новоиспеченными чемпионами Италии.