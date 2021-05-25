Для любительского ФК «Полтава» построят стадион на 10 тысяч мест

Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
18:00
Любительский футбольный клуб «Полтава» планирует построить десятитысячный футбольный стадион и зимний манеж.
По словам президента клуба Сергея Иващенко, арену и манеж построят в течение 5 лет после начала работ. В первые 2-3 года на строительство потратят 25-30 млн грн.
«Будет построен футбольный стадион на почти 10 тысяч мест. Рядом запланировали построить зимний манеж с искусственным покрытием, а также 2 тренировочных поля. Конечно, предусмотрели места для парковки автотранспорта (отдельно для автобусов) и общее благоустройство территории. Все нормы UEFA будут соблюдены».
Отметим, что стадион построят в селе Рассошенцы на месте арены для мотобола.
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