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Для любительского ФК «Полтава» построят стадион на 10 тысяч мест

Строить арену будут в течение 5 лет

Футбол В Украине
25 мая 23:05
Для любительского ФК «Полтава» построят стадион на 10 тысяч мест
На этом месте появится стадион

Любительский футбольный клуб «Полтава» планирует построить десятитысячный футбольный стадион и зимний манеж.

По словам президента клуба Сергея Иващенко, арену и манеж построят в течение 5 лет после начала работ. В первые 2-3 года на строительство потратят 25-30 млн грн.

«Будет построен футбольный стадион на почти 10 тысяч мест. Рядом запланировали построить зимний манеж с искусственным покрытием, а также 2 тренировочных поля. Конечно, предусмотрели места для парковки автотранспорта (отдельно для автобусов) и общее благоустройство территории. Все нормы UEFA будут соблюдены».


Отметим, что стадион построят в селе Рассошенцы на месте арены для мотобола.

Источник: poltava.to
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Новости: Футбол

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