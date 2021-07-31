«Днепр-1» нанес «Черноморцу» второе разгромное поражение подряд

Курьезный гол и озарение Адамюка отправили одесситов в нокаут

Фото - СК Днепр-1

Во втором туре украинской Премьер-лиги «Днепр-1» номинально в гостях разгромил «Черноморец».

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе подопечных Игора Йовичевича. Под конец первого тайма счет открыл Пихаленок.

Перед стартом второй половины встречи Юрию Морозу пришлось провести вынужденную замену Скорко на Долгова. Но на этом несчастья одесситов не закончились.

Сначала после прострела и отскока от Дубко мяч влетел в ворота. А спустя 10 минут защитник Адамюк шальным ударом боковыми ножницами довел счет до разгромного.

«Днепр-1» набрал уже четыре очка в турнирной таблице. «Черноморец» пока остается с нулем в графе набранных пунктов.

УПЛ, 2 тур

«Черноморец» – «Днепр-1» 0:3

Голы: Пихаленок, 40, Дубко, 51 (автогол), Адамюк, 61

«Черноморец»: Кучерук, Скорко (Долгов, 46), Дубко, Кузик, Брагару, Михайленко, Кравченко (Вачиберадзе, 70), Мохаммед, Авагимян (Бугай, 46), Штогрин, Ванат (Исаенко, 46).

«Днепр-1»: Паст, Сваток, Дубинчак, Адамюк, Кравченко, Пихаленок (Ярмолюк, 69), Джурасек (Игнатенко, 69), Чуже (Билл, 83), Ди Франко (Когут, 63), Назаренко (Русин, 63), Довбик.

Предупреждения: Дубко, Кравченко – Дубинчак, Джурасек