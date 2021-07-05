«Днепр-1» подписал румынского голкипера

Кожокару продолжит карьеру в УПЛ

Фото: Днепр-1

Вратарь «Вииторула» Валентин Кожокару стал игроком «Днепра-1».

Соглашение с 25-летним румыном подписано на два года. Детали перехода не уточняются.

Кожокару помимо «Вииторула» выступал за клубы «Аполлон» и «Волнутари». Также он успел съездить в аренду в «Кротоне», но не играл за первую команду.

В прошлом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Румынии.

Также в днепровскую команду может перейти лидер «Десны».