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«Днепр-1» подписал румынского голкипера

Кожокару продолжит карьеру в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16:26
«Днепр-1» подписал румынского голкипера
Фото: Днепр-1

Вратарь «Вииторула» Валентин Кожокару стал игроком «Днепра-1».

Соглашение с 25-летним румыном подписано на два года. Детали перехода не уточняются.

Кожокару помимо «Вииторула» выступал за клубы «Аполлон» и «Волнутари». Также он успел съездить в аренду в «Кротоне», но не играл за первую команду.

В прошлом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Румынии.

Также в днепровскую команду может перейти лидер «Десны».

Андрей Усмонов
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СК Днепр-1

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