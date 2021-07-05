«Днепр-1» хочет получить за Довбика около 10 миллионов евро
«Днепр-1» подписал румынского голкипера
Кожокару продолжит карьеру в УПЛ
Фото: Днепр-1
Вратарь «Вииторула» Валентин Кожокару стал игроком «Днепра-1».
Соглашение с 25-летним румыном подписано на два года. Детали перехода не уточняются.
Кожокару помимо «Вииторула» выступал за клубы «Аполлон» и «Волнутари». Также он успел съездить в аренду в «Кротоне», но не играл за первую команду.
В прошлом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Румынии.
Также в днепровскую команду может перейти лидер «Десны».