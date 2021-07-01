Леоненко: «У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит в группе?»
«Днепр-1» установил ценник на Довбика
Форвард готовы отпустить
Фото: УАФ
«Днепр-1» установил ценник на форварда Артема Довбика.
После гола в 1/8 финала Евро-2020, украинцем заинтересовались европейские клубы. «Днепр-1» готов отпустить своего игрока, сообщил главный редактор сайта FCDnipro.com Александр Скляр на своем стриме.
Сообщается, что за 24-летнего форварда запросят не менее пяти миллионов евро. Впрочем, сумма может и вырасти, так как на игрока уже есть спрос.
В прошлом сезоне УПЛ Артем забил шесть мячей.
Сообщалось, что Довбика хотят приобрести «Торино», «Сосьедад» и «Гент».
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