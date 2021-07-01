«Днепр-1» установил ценник на Довбика

Форвард готовы отпустить

Фото: УАФ

«Днепр-1» установил ценник на форварда Артема Довбика.

После гола в 1/8 финала Евро-2020, украинцем заинтересовались европейские клубы. «Днепр-1» готов отпустить своего игрока, сообщил главный редактор сайта FCDnipro.​com Александр Скляр на своем стриме.

Сообщается, что за 24-летнего форварда запросят не менее пяти миллионов евро. Впрочем, сумма может и вырасти, так как на игрока уже есть спрос.

В прошлом сезоне УПЛ Артем забил шесть мячей.

Сообщалось, что Довбика хотят приобрести «Торино», «Сосьедад» и «Гент».