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До Евро-2020 «Динамо» не будет продавать ни Забарного, ни кого-то еще

В клубе надеются, что после турнира стоимость игроков вырастет

Футбол Украинская Премьер-лига
19:55
До Евро-2020 «Динамо» не будет продавать ни Забарного, ни кого-то еще
Илья Забарный / Фото: Динамо

Журналист Игорь Цыганык в эфире YouTube-проекта Цыганык LIVE прокоментировал информацию о трансфере защитника «Динамо» Ильи Забарного в «Челси».

«Никакого официального подтверждения этой информации нет. Пока что это только разговоры. Не знаю, может, это раскрутка футболиста. Хотя, возможно, кто-то из «Челси» мог сказать, что этот футболист может быть интересен, но официального предложения нет. Думаю, что до Евро-2020 никто это все рассматривать не будет. Думаю, что Забарный будет там основным футболистом сборной, и его цена существенно вырастет. Ему 18 лет, а играть в таком возрасте на позиции центрального защитника... Речь о 12 млн, о которых говорили, бессмысленная».

Напомним, ранее источники заявляли, что никаких переговоров по трансферу Забарного нет. При этом, известный итальянский журналист утверждает, что интерес со стороны «Челси» существует.


Карен Агабекян
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Теги

Илья Забарный Игорь Цыганык Динамо Киев

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