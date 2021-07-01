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Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс

Форвард сборной Украины забил решающий мяч Швеции
Футбол Евро-2020
13:24
Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс
Артем Довбик / Фото: Sport.ua

Глава ассоциации футбола Черкасской области Владислав Голуб сообщил, что форварду сборной Украины Артему Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс.

«В сборной Украины есть два наших земляка – Виталий Миколенко и Артем Довбик. Артем сделал такую рекламу городу, какую не сделает никто другой. Я обращаюсь с просьбой отметить этого парня.

Своим примером он показывает каждому жителю Черкасс, что такое цель и как ее нужно достигать. Поэтому я выступаю с предложением присвоить Артему звание почетного гражданина нашего города.

Хорошо играла вся сборная, но Довбик сделал так, чтобы про Черкассы говорили не только в Украине, но и во всем мире».


Напомним, Довбик забил решающий мяч в ворота сборной Швеции (2:1) и вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.

Источник: 18000.com Петр Приходько
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Теги

Артем Довбик сборная Украины (футбол)

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