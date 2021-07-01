Артем Довбик / Фото: Sport.ua

Глава ассоциации футбола Черкасской области Владислав Голуб сообщил, что форварду сборной Украины Артему Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс.

Своим примером он показывает каждому жителю Черкасс, что такое цель и как ее нужно достигать. Поэтому я выступаю с предложением присвоить Артему звание почетного гражданина нашего города.

Хорошо играла вся сборная, но Довбик сделал так, чтобы про Черкассы говорили не только в Украине, но и во всем мире».