Довбык прокомментировал критику в адрес УПЛ

Украинский чемпионат не так прост, как кажется

Артем Довбык / фото - Сегодня

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык, забивший за сборную Украины победный гол в 1/8 Евро-2020, рассказал об уровне футбола в украинском чемпионате.

Возвращение в Украину воспринимали как личное поражение?

«Не соглашусь. Наоборот, был очень рад, что на меня рассчитывают и смогу играть. «Мидтьюлланд» передал «Днепру-1» часть прав на меня, другую – оставил. Я понимаю, насколько важно мне не останавливаться. В каком-то смысле, это важнее денег, важнее любых заграниц сейчас.

Домой ехал, чтобы снова получить регулярную игровую практику».

Как вам УПЛ, которую вы в прошлом сезоне увидели?

«Я ведь уходил уже с той УПЛ, где «Металлист» закрылся, где «Днепр» вылетел во вторую лигу и любители. Может быть, если бы я толком застал тот чемпионат, где играли футболисты уровня Ярмоленко, Малиновского, Дугласа Косты, Алекса Тейшейры, я бы и видел разницу. Сейчас я вижу, что даже вполне боевым, сильным командам не так просто пробиться в еврокубки. Много молодежи. Есть очень интересные ребята. Мне кажется, что любой игрок, который критикует УПЛ, поиграв здесь, убедился бы – не так все просто».

Тем не менее, форвард может покинуть УПЛ уже этим летом. Известный скаут Серии А сообщил, что несколько итальянских клубов готовы купить форварда.

Напомним, Довбык вспомнил, как играл вместе с Рафаэлем ван дер Ваартом.