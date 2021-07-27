Дубль Довбыка помог «Днепру-1» в меньшинстве вырвать ничью с «Ворсклой»
Довбык: «В концовке матча с «Ворсклой» уже начались судороги, ведь пришлось бегать больше из-за удаления»
Дубль форварда позволил «Днепру-1» добыть одно очко в стартовом туре
Артем Довбык / Фото: scdnipro1.com.ua
Форвард «Днепра-1» Артем Довбык прокомментировал пресс-службе клуба результат матча первого тура против «Ворсклы» (2:2)
Насколько доволен тем, что удалось голы перенести со сборной Украины в чемпионат?
Удовлетворен, что удалось забить. Доволен командой, которая смогла выдержать непростые полчаса, когда играли в меньшинстве. Все выложились на 100 %, так что можно сказать, что выжали максимум из имеющейся ситуации.
Ты недавно присоединился к команде. Насколько удалось выдержать 90 минут?
Чувствую себя хорошо. В концовке матча уже начались судороги, ведь пришлось бегать больше из-за удаления.
С учетом двух голов, жалеешь о момент в первом тайме?
Конечно, такие моменты надо реализовывать. Если их будет больше, то количество перейдет в реализацию.
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