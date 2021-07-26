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Дубль Довбыка помог «Днепру-1» в меньшинстве вырвать ничью с «Ворсклой»

Оба мяча форвард забил после удаления в составе соперника
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 21:29
Дубль Довбыка помог «Днепру-1» в меньшинстве вырвать ничью с «Ворсклой»
Фото - ФК Ворскла

В первом туре украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на выезде сыграл вничью с «Ворсклой».

Уже в самом начале матче полтавчанам удалось открыть счет. Забитым мячом отличился Степанюк. До перерыва счет не изменился.

Во втором тайме за стартовые десять минут Логинов умудрился получить два «горчичника». Однако в меньшинстве «Днепр-1» сумел отыграться силами Довбыка.

Довольно быстро «Ворскла» снова вышла вперед благодаря автоголу Сватка. Но форвард днепрян снова сравнял счет, оформив дубль.

Концовка поединка выдалась довольно нервной. Удаление заработал главный тренер гостей Игор Йовичевич. А еще через несколько минут игроки затеяли потасовку. Однако в голы запал команд не перерос.

«Днепр-1» и «Ворскла» присоединились к другим четырем клубам, добывшим по одному очку в турнирной таблице.

УПЛ, 1 тур

«Ворскла» – «Днепр-1» 2:2

Голы: Степанюк, 7, Сваток, 67 (автогол) – Довбык, 59, 72

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Якубу (Кравчук, 82), Чеснаков (Пешич, 66), Тамм, Скляр, Кане (Луизао, 61), Тилль (Челядин, 61), Пуцлин, Яворский, Степанюк (Вакула, 61).

«Днепр-1»: Паст, Логинов, Адамюк, Сваток, Кравченко, Джурасек, Когут (Ди Франко, 57), Чуже, Лучкевич (Батагов, 76), Русин (Назаренко, 58), Довбык.

Предупреждения: Яворский, Челядин, Скляр – Логинов, Когут, Назаренко

Удаление: Логинов

Обзор первого тайма

Удаление Логинов

Гол Довбыка

Автогол Сватка

Дубль Довбыка

Сергей Стаднюк
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Теги

СК Днепр-1 Ворскла

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