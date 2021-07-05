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Дубль Кулача принес победу «Динамо» над любительским клубом из Франции
Киевляне забили пять мячей
Фото: ФК Динамо
«Динамо» в контрольном матче на сборах в Швейцарии разгромило французский клуб из любительской лиги «Дивонн».
Киевляне отправили сопернику пять безответных мячей. Дубль оформил Владислав Кулач. Также отличились Волошин, Цитаишвили и Ванат.
Товарищеский матч:
«Динамо» – «Дивонн» 5:0
Голы: Волошин, Кулач (2), Цитаишивили, Ванат
«Динамо»: Моргун (Кучерук, 46), Биловар, Вивчаренко, Скорко (Антюх, 57), Дубинчак, В. Волошин, Бражко, Цитаишвили, Коробенко, Н. Волошин (Н. Кравченко, 57), Кулач (Ванат, 63).
Следующий матч «Динамо» проведет против «Люцерена» 7 июля.