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Дубль Кулача принес победу «Динамо» над любительским клубом из Франции

Киевляне забили пять мячей
Футбол Украинская Премьер-лига
21:08
Дубль Кулача принес победу «Динамо» над любительским клубом из Франции
Фото: ФК Динамо

«Динамо» в контрольном матче на сборах в Швейцарии разгромило французский клуб из любительской лиги «Дивонн».

Киевляне отправили сопернику пять безответных мячей. Дубль оформил Владислав Кулач. Также отличились Волошин, Цитаишвили и Ванат.

Товарищеский матч:

«Динамо» – «Дивонн» 5:0

Голы: Волошин, Кулач (2), Цитаишивили, Ванат

«Динамо»: Моргун (Кучерук, 46), Биловар, Вивчаренко, Скорко (Антюх, 57), Дубинчак, В. Волошин, Бражко, Цитаишвили, Коробенко, Н. Волошин (Н. Кравченко, 57), Кулач (Ванат, 63).

Следующий матч «Динамо» проведет против «Люцерена» 7 июля. 

Андрей Усмонов
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Динамо Киев Товарищеские матчи (футбол)

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