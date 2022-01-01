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Дулуб: «Я был поражен и удивлен, с какой теплотой меня встретили во Львове»
Тренер – о приглашении в львовский клуб
01 января 10:43
Фото: ФК Львов
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал, как адаптировался в новой команде после прихода осенью.
Через 50 с половиной месяцев вы вернулись в город, который успели полюбить еще во время работы в «Карпатах». Как вас встретили во Львове?
«Сказать «фантастически» – значит, ничего не сказать. Я был поражен и удивлен, с какой теплотой меня встретили во Львове. Начиная от болельщиков во время моей прогулки с тренерским штабом по городу, и заканчивая работниками учебно-тренировочной базы, которая сейчас нами используется.
Все это было для меня очень трогательно. Когда зашел на базу, было такое чувство, будто вернулся домой».
Ваше приглашение на должность главного тренера «Львова» – результат эффективной работы агентов или инициатива клуба?
«И то, и другое».
Дулуб пришел в команду осенью и сумел поднять «Львов» из зоны вылета.
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