Дулуб: «Я был поражен и удивлен, с какой теплотой меня встретили во Львове»

Тренер – о приглашении в львовский клуб

Фото: ФК Львов

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал, как адаптировался в новой команде после прихода осенью.

Через 50 с половиной месяцев вы вернулись в город, который успели полюбить еще во время работы в «Карпатах». Как вас встретили во Львове?

«Сказать «фантастически» – значит, ничего не сказать. Я был поражен и удивлен, с какой теплотой меня встретили во Львове. Начиная от болельщиков во время моей прогулки с тренерским штабом по городу, и заканчивая работниками учебно-тренировочной базы, которая сейчас нами используется. Все это было для меня очень трогательно. Когда зашел на базу, было такое чувство, будто вернулся домой».

Ваше приглашение на должность главного тренера «Львова» – результат эффективной работы агентов или инициатива клуба?

«И то, и другое».

Дулуб пришел в команду осенью и сумел поднять «Львов» из зоны вылета.